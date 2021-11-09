Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил мэр города Сергей Надсадин.

По его словам, ДТП произошло ранее в этот день на проспекте Мира в районе Дома торговли, пишет РЕН ТВ. Мэрия открыла горячую линию для пострадавших и свидетелей аварии.

Как сообщает «КП-Сахалин», трое из восьми пострадавших получили тарвмы головы.

По информации МЧС, разлива топлива нет. На месте ДТП работают медики.

Грузовик врезался в муниципальный автобус, когда тот остановился перед пешеходным переходом. По данным ГИБДД, скорая помощь увезла восемь пассажиров автобуса. Всего в момент аварии в транспортном средстве находились 20 пассажиров, пишет REGNUM.

Следственным отделом Южно-Сахалинска проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Прокуратура также начала проверку по факту ДТП. В управлении ГИБДД рассказали, что, по предварительным данным, правила дорожного движения нарушил водитель грузовика, который в нарушении требований дорожного знака 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено» двигался в северном направлении, по проспекту Мира.

Ранее 9 ноября в Воронежской области один ребенок и четверо взрослых погибли при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-4 «Дон».