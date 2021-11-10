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Эксперты назвали быстро помогающие избавиться от кашля средства

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Чтобы избавиться от кашля в короткие сроки, необходимо пить как можно больше воды, делать ингаляции с назначенными врачом лекарствами и полоскать горло подсоленной водой. Об этом сообщил портал «Актуальные новости».

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Также вылечить кашель помогут специальные пастилки. В ночное время следует спать на дополнительной подушке, чтобы голова была как можно выше. Это снизит вероятность спазмов бронхов во время сна.

Также врачи рекомендуют употреблять имбирный чай, пить корень солодки и куриный бульон. В область грудины надо втирать эвкалиптовое масло, которое известно разогревающими свойствами, а эфирные масла, входящие в его состав, могут снять спазмы.

Снять блуждающую нервную активность, которую вызывает кашель, поможет шоколад.

Мятный чай способен ослабить слизь в легких и усилить ее отхождение, также эффективен в этом отношении ментол.

В октябре сообщалось, что при коронавирусе наблюдается сильный приступообразный кашель с малой продуктивностью. Воспалительный процесс идет глубоко в легких, поэтому отделяемого при кашле почти нет. При этом при легком течении COVID-19 кашель может быть несильным, однако длится долго, поэтому появляется мокрота.

13 октября педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что гражданам нужно сразу обращаться к врачу при затрудненном дыхании и высокой температуре из-за коронавируса.

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