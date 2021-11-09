Минюст признал экстремистским советский документальный фильм 1973 года

Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов документальный фильм «Тайное и явное. Цели деяния сионистов», который был снят в 1973 году. Об этом в понедельник, 8 ноября, ведомство сообщило на своем сайте.

Как отмечается в заявлении, данная кинокартина включена в вышеуказанный реестр согласно решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.

Черно-белый фильм, продолжительность которого составляет 1 час 28 минут, был выпущен в 1973 году Центральной киностудией документальных фильмов. При этом в Советском Союзе картина вызвала неоднозначную реакцию, а в широкий прокат лента так и не была выпущена.

В Минюсте пояснили, это связано с тем, что фильм обвиняет сионизм в сотрудничестве с нацистской Германией, в том числе в Холокосте и истреблении коренных народов СССР, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 1 октября, Минюст включил две организации сайентологов в перечень нежелательных в РФ. В частности, речь идет о Всемирном институте сайентологических предприятий и организации «Библиотека Рона Хаббарда». Отмечается, что соответствующее решение Генеральной прокуратуры было принято 24 сентября.

Дианетика (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. Научная общественность не признала его наукой.