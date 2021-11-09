Стоимость материнской компании Google достигла капитализации в $2 трлн

Стоимость материнской компании Google впервые в своей истории достигла $2 трлн. Таким образом, Alphabet вплотную приблизилась к таким технологическим гигантам, как Apple и Microsoft, передает телеканал «Известия». Но акции Alphabet демонстрируют лучшую динамику роста, чем у конкурентов. В 2021 году акции подорожали более чем на 70%. Причиной успеха Alphabet анлитики считают развитие рекламного бизнеса Google.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.