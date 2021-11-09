Замерзающих на белорусско-польской границе мигрантов сняли на видео

Мигранты из Сирии, Ирака и Ирана продолжают оставаться в палаточном лагере на белорусско-польской границе. В распоряжении «Известий» во вторник, 9 ноября, находятся кадры, на которых можно заметить, как беженцы живут в подобных условиях.

На опубликованном видео запечатлено, как мигранты разводят костры, чтобы согреться. Вокруг группы людей находятся палатки, в которых и проживают беженцы. При этом рядом с ними, на белорусско-польской границе, стоят военные.

Кроме того, ночью, судя по кадрам, появившимся в Сети, на границе со стороны Польши включали прожекторы.

Польская Gazeta.pl в свою очередь рассказывает, что вокруг этой зоны также летал вертолет, патрулирующий район. Согласно информации издания, в ночь на 9 ноября границу собирались перейти более 800 мигрантов.

Ранее в этот день около 200 мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана начали движение вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузги. Тогда как 8 ноября пограничная стража Польши сообщила, что с утра следующего дня пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом.

Пограничный комитет Белоруссии в свою очередь не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская». Во вторник минобороны Белоруссии также заявило, что обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и их причастности к миграционному кризису бездоказательны.

Однако в тот же день МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Данный призыв прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая задалась вопросом, призывает ли Варшава к санкциям в отношении бывшего президента США Джорджа Буша-младшего и Пентагона.

Военная операция США в Ираке началась в 2003 году при администрации Буша-младшего. Ее целью было свержение главы государства Саддама Хусейна. Война вызвала массовый исход беженцев из страны.

В свою очередь Вильнюс 9 ноября объявил о введении в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения. Решение было принято с учетом обострения ситуации в районе границы из-за беженцев.