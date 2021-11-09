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ПФР перечислил основания для приостановки выплаты пенсии

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Пенсионный фонд России (ПФР) назвал условия приостановки выплаты пенсии. Об этом сообщается 8 ноября на сайте фонда.

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Приостановить выплату могут, если пенсионер в течение шести месяцев не получал положенные ему деньги. Также допускается заморозка выплат на три месяца, если инвалид не явился на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.

Выплаты, назначенные детям по потере кормильца, прекращают выплачивать по достижении ими 18 лет. Однако пенсии сохраняют, если совершеннолетний предоставит документы, подтверждающие факт обучения по очной форме. Как отмечает «Газета.Ru», в таком случае пенсии будут выплачивать получателю до достижения им 23 лет.

Иностранным пенсионерам и россиянам, постоянно проживающим на территории другой страны, стоит обратить внимание на срок действия вида на жительство. Выплата может быть приостановлена, если документ будет просрочен.

Возобновление выплат пенсий возможно после устранения оснований их приостановки.

Ранее в ноябре заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила, что с 2023 года после создания нового реестра сведений о населении иностранцам, чье разрешение на пребывание в РФ истекло, почти сразу перестанут платить пенсии.

В октябре глава Минфина Антон Силуанов заявил, что поддержка пенсионеров, у которых нет дополнительных источников дохода, является приоритетом для правительства. Ведомство концентрирует ресурсы на поддержке семей с детьми и решении вопросов бедности.

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