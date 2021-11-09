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Crew Dragon 2 с четырьмя астронавтами приводнился в Атлантике

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Crew Dragon 2 с четырьмя астронавтами вернулся на Землю. Корабль успешно приводнился в Атлантике. В составе экипажа — представители трех космических агентств, передает телеканал «Известия». Астронавты провели на орбите 200 дней. На Землю они везут результаты научных исследований весом более 240 кг. Сейчас на МКС продолжают работать космонавты Антон Шкаплеров, Петр Дубов, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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