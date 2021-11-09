Рейды по местам рубок леса проходят в Приангарье

В Иркутской области полицейские проводят рейды по предполагаемым местам незаконных рубок леса. Они проходят в рамках кампании по декриминализации лесной отрасли.

На днях в Гороховском участковом лесничестве оперативники остановили «ГАЗ», груженный древесиной. Ни водитель, ни пассажир не смогли предоставить разрешительных документов на заготовку сухостоя. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Кроме того, инспекторы остановили несколько тракторов, которые использовались в лесозаготовительной деятельности. У водителей не было документов, дающих право управления транспортными средствами. Нарушителей привлекли к административной ответственности, а технику поместили на арестплощадку.