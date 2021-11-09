Производство тепличных овощей нарастили на Сахалине

В Сахалинской области с 2019 года в три раза увеличилось производство овощей в теплицах. По этому показателю регион вошел в число лидеров на Дальнем Востоке.

В расчете на одного жителя на Сахалине производят 20 кг тепличной продукции. По России этот показатель составляет 8 кг, а по Дальневосточному федеральному округу — менее 3 кг, пишет ИА SakhalinMedia.

Власти активно поддерживают местных производителей. Согласно стратегии АПК, на Сахалине и Курилах планируется строительство новых теплиц и увеличение объема и видов овощей.

По словам губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, сильное собственное сельхозпроизводство обеспечивает укрепление продовольственной независимости островов. Кроме того, жители стабильно снабжаются качественными продуктами в необходимом объеме.

В середине октября в Минсельхозе России сообщили, что в стране не ожидается дефицита на продовольственном рынке. В частности, в этом году россияне будут в полном объеме обеспечены овощами с учетом сохранения объемов производства в открытом грунте на уровне прошлого года, а также значительного прироста в зимних теплицах. Учитываются и импортные поставки в межсезонье.