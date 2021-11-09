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В России могут запретить показ фильмов с сексуальными извращениями

«Ведомости»: Роскомнадзор задумал запретить видеосервисам показ фильмов с секс-девиациями
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Роскомнадзор рассматривает возможность запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили «Ведомости».

По данным издания, подобное предложение обсуждалось на заседании Общественного совета при ведомстве. В ходе совещания был представлен слайд с эмблемой Роскомнадзора, где указывались некоторые ограничения для видеосервисов, касающихся демонстрации такого контента.

Настоящая любовь: в этих фильмах герои действительно занимались сексом
Но не всем зрителям это пришлось по душе

В частности, речь шла о педофилии, эксгибиционизме, садизме и мазохизме, причиняющим вред здоровью.

Одна из инициатив Роскомнадзора предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся изменения в ст. 10.5 и 10.6 этого закона. При этом данные статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей.

Согласно нововведению, санкции за нарушения, представленные в качестве примера ведомством, предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», ст. 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Нарушитель может получить штраф (для компании) на сумму до 1 млн рублей или запрет на деятельность до 90 суток, добавляет «Газета.Ru».

Накануне Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов документальный фильм «Тайное и явное. Цели деяния сионистов», снятый в 1973 году. В ней демонстрируется антисионистская точка зрения, которая преобладала в идеологии СССР.

При этом 1 ноября стало известно, что Роскомнадзор в 2021 году оштрафовал компании Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей. В частности, речь идет о пронаркотическом контенте.

28 октября Роскомнадзор вынес предупреждение «Муз-ТВ» и составил административные протоколы в отношении редакции и ее главного редактора по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала. Позже специалисты подтвердили факт нарушений законодательства РФ.

В ведомстве напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+».

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