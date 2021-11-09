Прямой эфир
Происшествия
Спасатели эвакуировали девять моряков с севшего на мель в Приморье судна
Общество
Росавиация утвердила список субсидируемых региональных рейсов на 2022 год
Мир
В Турции назвали действия США в Черном море попыткой устроить шоу
Мир
Мигранты двинулись вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши
Общество
QR-коды введут для посещения общепита в Новосибирской области
Экономика
Стоимость биткоина обновила исторический максимум $68 тыс.
Спорт
Овечкин занял четвертое место по количеству голов за карьеру в НХЛ
Интернет
Брокерская компания Robinhood сообщила об утечке данных 5 млн клиентов
Наука
Космический корабль Crew Dragon Endeavour приводнился у берегов Флориды
Политика
В России появятся цифровые проекты для социальной помощи гражданам

Спасены все моряки с терпящего бедствие контейнеровоза Rise Shine

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасены все моряки с терпящего бедствие у побережья Приморья контейнеровоза Rise Shine. Об этом сообщили во вторник, 9 ноября, в ГУ МЧС России.

«Спасательная операция в Приморье успешно завершена. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолета Ми-8», — отметили в ведомстве.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе правительства Приморского края. Там указали, что судно полностью сидит на мели, машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены, передает ТАСС.

Как рассказал начальник Морского спасательно-координационного центра во Владивостоке Николай Пирожков, все 14 членов экипажа судна Rise Shine являются гражданами Китая. В операции по спасению моряков участвовал вертолет Ми-8. На опубликованном видео можно заметить, как спасатели поднимают на борт одного человека.

Сигнал о бедствии на борту контейнеровоза поступил в спасательные службы накануне в 06:02 (23:02 мск). Сообщалось, что Rise Shine сел на мель и получил несколько пробоин. Капитан Rise Shine сообщил, что есть угроза жизни членам экипажа. На помощь контейнеровозу вышел из Владивостока спасательный корабль «Лазурит».

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Rise Shine ходит под флагом Панамы. Судно способно развивать максимальную скорость 11,3 узла.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021