Спасены все моряки с терпящего бедствие контейнеровоза Rise Shine

Спасены все моряки с терпящего бедствие у побережья Приморья контейнеровоза Rise Shine. Об этом сообщили во вторник, 9 ноября, в ГУ МЧС России.

«Спасательная операция в Приморье успешно завершена. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолета Ми-8», — отметили в ведомстве.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе правительства Приморского края. Там указали, что судно полностью сидит на мели, машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены, передает ТАСС.

Как рассказал начальник Морского спасательно-координационного центра во Владивостоке Николай Пирожков, все 14 членов экипажа судна Rise Shine являются гражданами Китая. В операции по спасению моряков участвовал вертолет Ми-8. На опубликованном видео можно заметить, как спасатели поднимают на борт одного человека.

Сигнал о бедствии на борту контейнеровоза поступил в спасательные службы накануне в 06:02 (23:02 мск). Сообщалось, что Rise Shine сел на мель и получил несколько пробоин. Капитан Rise Shine сообщил, что есть угроза жизни членам экипажа. На помощь контейнеровозу вышел из Владивостока спасательный корабль «Лазурит».

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Rise Shine ходит под флагом Панамы. Судно способно развивать максимальную скорость 11,3 узла.