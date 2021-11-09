Контейнеровоз сел на мель и переломился пополам у берегов Находки

Контейнеровоз сел на мель и переломился пополам у берегов Находки

2021-11-09 09:32:59

2021-11-09 09:32:59

2021-11-09 09:32:59

2021-11-09 09:32:59

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