Обвиненный в домогательствах актер Талашко уволился из университета

Украинский актер, звезда фильма «В бой идут одни старики» Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого после обвинений в домогательствах к студенткам вуза. Об этом 9 ноября сообщила в Facebook актриса Виктория Муштей.

«Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харассмента в творческом вузе и успешная его развязка», — отметила Муштей.

Преподаватель покинул университет по собственному желанию, уточнила артистка.

11 августа Талашко отстранили от работы в связи с обвинениями в домогательствах.

Уточнялось, что заслуженного артиста СССР отправили в отпуск с дальнейшим отстранением от работы, даже несмотря на то, что он набрал уже первый курс на обучение.

В свою очередь исполняющая обязанности ректора украинского университета Галина Миленькая заявила, что Талашко есть кем заменить.

В минкульте Украины 9 августа сообщили, что инициируют служебное расследование по поводу обвинений преподавателей в недопустимом поведении к студенткам, и призвали руководство вуза содействовать оперативной проверке приведенных по делу фактов.

Скандал разгорелся после публикации сценариста Богдана Панкрухина, который написал в Facebook о том, что одной из абитуриенток Талашко предложил порепетировать программу у него дома, где стал к ней приставать. После этого поста еще десятки девушек признались в том, что артист приставал к ним, а некоторые даже обвинили Талашко в изнасиловании.

Сам артист категорически отверг обвинения в непристойном поведении по отношению к студенткам и абитуриенткам. Он заявил, что «ничего подобного не было», но признал, что иногда приглашал девушек домой для репетиций.

Владимир Талашко — заслуженный артист СССР, народный артист Украины, сыгравший более 60 ролей в кино. Одной из самых известных его ролей стал образ старшего лейтенанта Скворцова в фильме «В бой идут одни старики».