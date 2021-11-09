Чемпиона мира по боксу Петровского встретили в Красноярске

Марк Петровский, завоевавший титул чемпиона мира по боксу на турнире в Белграде, вернулся в Красноярск. Об этом сообщила во вторник, 9 ноября, пресс-служба министерства спорта Красноярского края.

В аэропорту спортсмена встретили глава ведомства Павел Ростовцев, а также представители краевой федерации бокса, друзья и болельщики. Петровский, в свою очередь, продемонстрировал чемпионский пояс, который он завоевал в категории свыше 92 кг.

«Спасибо большое, что приехали поддержать меня. Очень ранний рейс, но собралось так много людей. Это очень приятно, и на душе тепло, это наша общая победа. Спасибо всем, кто поддерживал, болел, писал мне во время соревнований. Когда ты находишься на чужбине и тебе пишут пожелания удачи в соцсетях, это заставляет выступать еще лучше, отдаваться на сто процентов и прибавлять с каждым раундом», — сказал боксер.

Петровский обратил внимание на то, что прошедший зарубежный турнир был первым в его карьере. Он подчеркнул, что счастлив победе, уточнив, что осознание по этому поводу «потихоньку приходит».

В ближайшее время спортсмен планирует поехать в свой родной город Минусинск для того, чтобы восстанавливаться и работать в полиции в уголовном розыске. Кроме того, у Петровского будет подготовка к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году, передает РЕН ТВ.

Глава министерства спорта Красноярского края также заверил, что у региона появился новый герой. Ростовцев указал на то, что для многих это пример для подражания в том, что можно совмещать учебу и спорт, при этом достигая очень высоких результатов.

На чемпионате мира Петровский выступил в весовой категории свыше 92 кг. В финале 5 ноября он победил представителя Армении Давита Чалояна, завоевав титул чемпиона.

После победы спортсмен заявил, что безумно рад результату поединка. Он отметил, что ему особенно приятно принести золотую медаль, так как в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Александр Поветкин.

Президент России Владимир Путин в свою очередь поздравил Петровского с победой. Глава государства пожелал россиянину крепкого здоровья и новых спортивных успехов.