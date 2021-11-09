Мужчину с огнестрельным ранением головы обнаружили в центре Вашингтона

Вертолет эвакуировал мужчину с огнестрельным ранением головы от мемориала Линкольна в центре Вашингтона. Об этом сообщил 8 ноября портал The US Sun.

Пострадавший от выстрела был обнаружен поздно вечером в понедельник. Кадры операции по его спасению попали в Сеть.

Медицинский вертолет был вызван очевидцами. Медики с фонариками вытащили носилки и забрали пострадавшего.

В середине сентября неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Вашингтоне. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Трое человек были госпитализированы, остальные пострадавшие обратились за медпомощью самостоятельно.

4 сентября три человека погибли из-за стрельбы на северо-западе столицы США Вашингтона, еще трое госпитализированы с ранениями.