Депутат Госдумы Бессараб: ПФР не платит пенсию при проблемах со справками об обучении

Основная причина приостановки выплаты пенсии — несоответствие справок из учебных заведений. Об этом во вторник, 9 ноября, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Особенно справок по обучению. У нас на территории Российской Федерации у всех в единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов», — приводит слова парламентария «Дума ТВ».

Справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом, уточнила депутат.

Когда препятствие для получения пенсии устранено, выплаты возобновляются в кратчайшие сроки, добавила Бессараб.

8 ноября Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил условия для приостановки выплат пенсионерам. Средства могут временно прекратить выплачивать по ряду причин.

К примеру, выплаты приостанавливаются, если человек в течение полугода не получал положенные ему деньги. Приостанавливаются на три месяца, если пенсионер вовремя не явился на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.

Кроме того, иностранным пенсионерам и россиянам, решившим постоянно проживать на территории другой страны, стоит обратить внимание на срок действия вида на жительство. Выплата может быть приостановлена, если документ будет просрочен.

5 ноября заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что в течение 2022 года реестр будет пополняться данными и систематизироваться. Оперативное обнуление пенсий иностранцам на основании истекшего ВНЖ начнется с января 2023 года.

Как только в реестре будет появляться информация об аннулировании документов, разрешающих нахождение иностранца в России, Пенсионный фонд будет приостанавливать начисление и выплату пенсии с первого числа месяца, следующего за месяцем аннулирования.