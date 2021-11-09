Врач назвала способные противостоять COVID-19 продукты

Животные и нерафинированные растительные жиры способны противостоять распространению коронавируса, именно поэтому их следует сделать неотъемлемой составляющей питания. Об этом рассказала врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она заверила, что полиненасыщенные жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие, тогда как небольшой кусок сала способен поддержать щелочную среду в организме.

К примеру, по словам врача, если человек утром употребит в пищу именно этот продукт, то в щелочной среде бактерии и вирусы потеряют свою активность и результате чего вскоре погибнут.

К полезным продуктам подобного вида Королева отнесла и масло гхи (топленое сливочное масло, в котором не содержится противовоспалительная лактоза). Так, по рекомендации диетолога, следует употреблять масло гхи по 1,5–2 чайные ложки в день, добавляя это блюдо к завтраку.

«А, например, куриное или перепелиное яйцо на завтрак — хороший источник жирорастворимых витаминов А, Д и Е, столь необходимых для иммунной защиты», — добавила специалист.

Кроме того, полезное воздействие на организм для противостояния вирусу также оказывает горстка орехов и рыба. Королева отметила, что рыба северных морей является источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. При этом их немало и в составе льняного и рапсового нерафинированных растительных масел, передает «Российская газета» во вторник, 9 ноября.

Ранее, 25 октября, доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Клинико-диагностического центра МЕДСИ, президент международной ассоциации специалистов в области Инфекций (МАСОИ) Ирина Шестакова сообщила, что коронавирус обнаруживают в воздухе, пищевых продуктах. По ее словам, лучшей защитой от вируса является вакцинация или ревакцинация.