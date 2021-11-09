Спасатели эвакуировали девять моряков с севшего на мель в Приморье судна

Спасатели эвакуировали девять моряков с контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель вблизи Находки, сообщили 9 ноября в Росморречфлоте. В распоряжении «Известий» появились кадры эвакуации экипажа.

Судно получило серьезные повреждения. На видео можно заметить приближение к контейнеровозу вертолета Ми-8 МЧС России. Видно, как спасатели поднимают на борт одного человека.

Всего были подняты девять членов экипажа Rise Shine. Их доставят на берег, после чего Ми-8 вернется за остальными моряками, пишет ТАСС.

Как рассказал начальник Морского спасательно-координационного центра во Владивостоке Николай Пирожков, все 14 членов экипажа судна Rise Shine являются гражданами Китая.

Rise Shine ходит под флагом Панамы. Судно способно развивать максимальную скорость 11,3 узла.

Сигнал о бедствии на борту контейнеровоза поступил в спасательные службы накануне в 06:02 (23:02 мск). Сообщалось, что Rise Shine сел на мель и получил несколько пробоин. Капитан Rise Shine сообщил, что есть угроза жизни членам экипажа. На помощь контейнеровозу вышел из Владивостока спасательный корабль «Лазурит».

Ранее в этот день губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил спасти людей с севшего на мель судна. По его словам, необходимо разработать план спасательной операции по демонтажу контейнеров и установке боновых ограждений. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.