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Украинский политолог предупредил Киев о возможной потере территорий

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Украина может потерять ряд территорий, если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Такое мнение высказал политолог Андрей Головачев в статье, опубликованной в издании «Главред» в воскресенье, 7 ноября.

По его словам, Украина не представляет большого интереса как для США, так и для Китая. Именно поэтому, как заверил Головачев, если Киев продолжит непрогнозируемую «фриковую» внешнюю политику и Вашингтон в результате откажется от сдерживания Москвы, то в ближайшее время российская сторона признает ДНР и ЛНР.

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Это, отметил политолог, заставит самопровозглашенные республики предъявить претензии на всю территорию, что спровоцирует потерю Украиной некоторых частей страны.

При этом, согласно мнению Головачева, в ближайшие 10–15 лет Украину ждет пребывание в состоянии «перманентной войны» с Россией, а также экономическая деградация.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате». Однако, по его словам, для их продолжения нужно заранее подготовить совместный документ.

В тот же день глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что встреча глав министерств иностранных стран «нормандской четверки» не состоится 11 ноября. Он подчеркнул, что дата встречи не определена, хотя глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предлагал провести такую встречу именно 11 ноября. При этом Лавров указал, что последние перестановки в правительстве Украины повысили «ястребиность» Киева.

В то же время глава МИД РФ указал, что Соединенные Штаты неоднократно, в том числе в ходе недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса, подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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