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Овечкин прокомментировал выход на четвертое место среди лучших снайперов НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал забитую 741-ю шайбу в НХЛ, заявив, что ему приятно сравняться с легендарным американским нападающим Бреттом Халлом.

«Просто живу день за днем. Приятно находиться в этой компании. Это большие цифры, поэтому давайте просто двигаться дальше. Понятно, что приятно сравняться с Халлом. Но у меня есть еще парочка игр», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти в Twitter во вторник, 9 ноября.

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При этом хоккеист отметил хорошую командную победу. По словам нападающего, все отлично сражались и добились результата общими усилиями.

В то же время Овечкин пояснил, что не знал о своей 600-й голевой передаче в НХЛ. Он стал вторым игроком в истории «Вашингтона», достигшим такого показателя.

Российский форвард забил 741-ю шайбу в НХЛ на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) в середине второй двадцатиминутки регулярного чемпионата НХЛ ранее в этот день. Тем самым он сравнялся с Халлом в списке лучших снайперов лиги.

Рекорд по забитым шайбам принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).

30 октября шайба и голевая передача российского форварда принесли команде «Вашингтон Кэпиталз» победу над «Аризоной Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы были забиты в концовке матча.

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