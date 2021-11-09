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Судно «Малли» готовят к утилизации в бухте Нагаева в Магадане

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В Магадане в бухте Нагаева ведется подготовка к утилизации судна «Малли». Его отбуксировали к берегу, а после ледообразования начнут разрезать и разбирать. На сегодняшний день объем выполненных работ составляет 10%.

В Магаданрыбпроме ИА MagadanMedia напомнили, что госконтракты на выполнение работ по комплексной утилизации четырех судов, переданных в собственность региона, были заключены в апреле и мае по итогам торгов. Разобрать должны суда «Малли», «Гусфар-1», «Серес» и «Линг».

В сентябре губернатор Сергей Носов говорил, что, если раньше речь шла об утилизации четырех судов в этом году, то теперь говорят о поднятии шести. Работа ведется еще над пятью судами, которые не только портят внешний вид, но и мешают подходить к рыбному порту.

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