Судно «Малли» готовят к утилизации в бухте Нагаева в Магадане

В Магадане в бухте Нагаева ведется подготовка к утилизации судна «Малли». Его отбуксировали к берегу, а после ледообразования начнут разрезать и разбирать. На сегодняшний день объем выполненных работ составляет 10%.

В Магаданрыбпроме ИА MagadanMedia напомнили, что госконтракты на выполнение работ по комплексной утилизации четырех судов, переданных в собственность региона, были заключены в апреле и мае по итогам торгов. Разобрать должны суда «Малли», «Гусфар-1», «Серес» и «Линг».

В сентябре губернатор Сергей Носов говорил, что, если раньше речь шла об утилизации четырех судов в этом году, то теперь говорят о поднятии шести. Работа ведется еще над пятью судами, которые не только портят внешний вид, но и мешают подходить к рыбному порту.