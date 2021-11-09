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Лавров указал на попытки внешних сил подорвать связи РФ и Казахстана

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Внешние силы осуществляют попытки к подрыву связи России и Казахстана, о чем говорит проявление ксенофобии в отношении русскоязычных граждан, проживающих в Казахстане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ», опубликованной во вторник, 9 ноября, в «Российской газете».

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«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — подчеркнул министр.

По его словам, уровень двусторонних отношений позволяет применять совместные меры по каждому «тревожному случаю».

В частности, как указал Лавров, стороны продолжат развивать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка.

Ранее, 27 октября, глава казахской диаспоры в Санкт-Петербурге Мухтар Антеев заявил, что власти Казахстана должны разобраться с проявлениями русофобии. Он напомнил, что 20 октября в казахстанском городе Тараз злоумышленник напал на ребенка со словами «Русские раздражают!». Мужчина ударил ребенка по голове, а также ударил бабушку малыша. Антеев в свою очередь подчеркнул, что 90% граждан Казахстана между собой говорят именно на русском языке. В связи с этим он указал на непонимание, чем могут раздражать русские граждане местных жителей.

21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о недопустимости конфликтов на этнической почве и дискриминации граждан по этническим или языковым признакам. Он обратил внимание на то, что администрациям всех уровней следует проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе.

Вместе с тем 15 октября Лавров заявил, что странам Запада не нравится стабильное развитие России и ее укрепление на международной арене. Именно поэтому, по словам министра, они пытаются оказывать давление на РФ, в том числе санкциями и информационными провокациями.

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