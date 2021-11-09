Началась эвакуация экипажа севшего на мель вблизи Находки контейнеровоза

Началась эвакуация экипажа севшего на мель у берегов Находки и получившего серьезные повреждения контейнеровоза Rise Shine. Соответствующие кадры появились во вторник, 9 ноября, в распоряжении «Известий».

На опубликованном видео можно заметить, как вертолет Ми-8 МЧС России подлетает к судну. Затем спасатели поднимают на борт одного из членов экипажа контейнеровоза.

Сигнал о бедствии поступил накануне в 06:02 (23:02 мск). Сообщалось, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель и получил несколько пробоин. Капитан Rise Shine сообщил, что есть угроза жизни членам экипажа. На помощь контейнеровозу выдвинулся из Владивостока спасательный корабль «Лазурит».

По данным прокуратуры, среди 14 членов экипажа контейнеровоза граждан России нет. По информации из открытых источников, Rise Shine ходит под флагом Панамы. Судно способно развивать максимальную скорость 11,3 узла.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. В частности, следователи проверяют исполнение требований законодательства о безопасности мореплавания. По результатам проверки «будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 9 ноября поручил спасти людей с севшего на мель судна. Он также заявил, что необходимо разработать план спасательной операции по демонтажу контейнеров и установке боновых ограждений.