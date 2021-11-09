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СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов

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Следователи прекратили расследование уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного на 13 лет лишения свободы за организацию двойного убийства. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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«Уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по неуплате налогов прекращено», — отметили в ведомстве.

Во время расследования данного уголовного дела Быков погасил задолженности по налогам (более 60 млн рублей), пеням и штрафу (свыше 15 млн рублей). Нанесенный ущерб был погашен в полном размере.

В конце августа присяжные признали красноярского бизнесмена виновным по делу об организации двойного убийства в 1994 году Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Также они сочли, что предприниматель не заслуживает снисхождения. Обвиняемый свою вину не признал. 7 сентября Свердловский районный суд Красноярска приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы.

Суд счел доказанным, что в 1994 году между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов от совместной незаконной деятельности.

После произошел взрыв перед автомобилем, в котором находился Быков. Бизнесмен расценил это как покушение со стороны оппонента и его близкого друга и решил их убить. Организацию и совершение убийства Быков поручил своему знакомому.

15 октября стало известно, что в Красноярском крае возбуждено еще одно дело против бизнесмена Анатолия Быкова — по подозрению в подстрекательстве к убийству криминального авторитета. По версии следствия, в 1998 году по указанию Быкова члены одной из находящихся в его подчинении преступной группы убили 48-летнего жителя Красноярска. Им оказался знакомый Быкова. Группа расстреляла мужчину вблизи его дома, после чего скрылась с места преступления.

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