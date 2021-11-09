Врач раскрыл число защищающих от штаммов коронавируса антител

Если для старых штаммов COVID-19 человеку было достаточно иметь 150 единиц антител BAU, чтобы не заболеть, то количество антител для мутирующих штаммов должно быть в полтора раза больше. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Самый агрессивный штамм — это «Дельта», для него достаточно 300 BAU для того, чтобы не заболеть в серьезной форме. Для того чтобы не заболеть ковидом — 500 международных единиц», — цитирует Тимакова «РИА Новости» во вторник, 9 ноября.

Кроме того, по его словам, для старых генераций коронавируса было достаточно 150 BAU. Для штаммов, уже мутирующих или штамма «Альфа» — это количество должно быть в полтора раза больше.

8 ноября руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин рассказал «Известиям», что граница в 300 единиц антител достигается за счет исходной иммунизации, а позднее закрепляется с помощью последующей ревакцинации.

По его словам, российские и иностранные исследователи занимаются поиском границы вирусонетрайлизующих антител, при которой проявляется непосредственная эффективность вакцин от COVID-19.

В свою очередь, в понедельник, 8 ноября, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям» рассказал, что совместно с департаментом здравоохранения Москвы было проведено исследование, которое позволило определить уровень антител, необходимый для защиты от коронавируса. По его словам, эксперимент, где поучаствовали 4 тысячи москвичей, показал, что 300 антител в международных единицах защищает от штамма «Дельта» полностью.