Прямой эфир
Общество
Началась эвакуация экипажа севшего на мель вблизи Находки контейнеровоза
Мир
В Турции назвали действия США в Черном море попыткой устроить шоу
Мир
Мигранты двинулись вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши
Общество
QR-коды введут для посещения общепита в Новосибирской области
Экономика
Стоимость биткоина обновила исторический максимум $68 тыс.
Спорт
Овечкин занял четвертое место по количеству голов за карьеру в НХЛ
Интернет
Брокерская компания Robinhood сообщила об утечке данных 5 млн клиентов
Наука
Космический корабль Crew Dragon Endeavour приводнился у берегов Флориды
Политика
В России появятся цифровые проекты для социальной помощи гражданам
Общество
В Госдуме предложили увеличить бюджет на жилье для детей-сирот вдвое

Роскомнадзор обсуждает запрет на показ фильмов с сексуальными девиациями

Видеосервисам могут запретить показ фильмов с нетрадиционными сексуальными отношениями
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России могут запретить онлайн-кинотеатрам демонстрировать контент с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Об этом 8 ноября сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на перечень предложений по изменению в действующем законодательстве, который обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре.

В список девиций вошли педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью, уточняет издание.

Шутки и пристав: почему «Муз-ТВ » обвинили в пропаганде ЛГБТ
Эксперты Роскомнадзора доказали, что телеканал нарушил федеральный закон

Одна из инициатив предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона. Эти статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей.

Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Такие материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.

Кроме того, запрет на демонстрацию такого контента предлагается закрепить в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Под действие новых ограничений могут подпадать такие фильмы, как «50 оттенков серого», сериалы «Миллиарды», «Happy End», рассказала газете сексолог и психиатр Ирина Айриянц. При этом из некоторых фильмов в российском прокате сцены, демонстрирующие однополые отношения уже вырезают, например, в картине про Элтона Джона «Рокетмен», отметила эксперт.

Санкции за подобные нарушения предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», статьей 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, — она подразумевает штрафы для компаний на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее, 28 октября, Роскомнадзор вынес предупреждение «Муз-ТВ» и составил административные протоколы в отношении редакции и ее главного редактора по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала. Отмечалось, что нарушения были выявлены в ходе трансляции мероприятия «Премия «Муз-ТВ» 20/21. Начало света».

До этого, 8 июня, Роскомнадзор сообщил, что проверит «Муз-ТВ» на предмет пропаганды гомосексуализма. В ведомстве напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+».

Организаторы шоу установили ограничение «6+». При этом некоторые артисты мужского пола появились на церемонии в женских нарядах, а певцы Филипп Киркоров и Дава предстали перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021