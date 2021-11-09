Роскомнадзор обсуждает запрет на показ фильмов с сексуальными девиациями

В России могут запретить онлайн-кинотеатрам демонстрировать контент с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Об этом 8 ноября сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на перечень предложений по изменению в действующем законодательстве, который обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре.

В список девиций вошли педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью, уточняет издание.

Одна из инициатив предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона. Эти статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей.

Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Такие материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.

Кроме того, запрет на демонстрацию такого контента предлагается закрепить в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Под действие новых ограничений могут подпадать такие фильмы, как «50 оттенков серого», сериалы «Миллиарды», «Happy End», рассказала газете сексолог и психиатр Ирина Айриянц. При этом из некоторых фильмов в российском прокате сцены, демонстрирующие однополые отношения уже вырезают, например, в картине про Элтона Джона «Рокетмен», отметила эксперт.

Санкции за подобные нарушения предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», статьей 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, — она подразумевает штрафы для компаний на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее, 28 октября, Роскомнадзор вынес предупреждение «Муз-ТВ» и составил административные протоколы в отношении редакции и ее главного редактора по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала. Отмечалось, что нарушения были выявлены в ходе трансляции мероприятия «Премия «Муз-ТВ» 20/21. Начало света».

До этого, 8 июня, Роскомнадзор сообщил, что проверит «Муз-ТВ» на предмет пропаганды гомосексуализма. В ведомстве напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+».

Организаторы шоу установили ограничение «6+». При этом некоторые артисты мужского пола появились на церемонии в женских нарядах, а певцы Филипп Киркоров и Дава предстали перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин.