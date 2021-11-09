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В России за сутки выявили 39 160 новых случаев COVID-19

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В России за минувшие сутки выявили 39 160 новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (5287), Подмосковье (2818) и Санкт-Петербурге (2680).

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За прошедшие 24 часа зафиксировано 1211 летальных исходов, что стало максимумом с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 32 036 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявили 8 873 655 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 249 215 летальных исходов, выздоровели 7 619 596 граждан.

Ранее в этот день врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что ревакцинация от коронавируса может проходить любым зарегистрированным российским препаратом от COVID-19, однако эффективнее всего ревакцинироваться «Спутником V».

По словам академика РАН, директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, центр провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы и пришел к выводу, что для защиты от «Дельта»-штамма необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител.

В свою очередь, доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альштейн 8 ноября назвал достаточным данное значение антител для защиты от коронавируса. Однако он добавил, что если этот уровень ниже, то гражданину необходимо вакцинироваться.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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