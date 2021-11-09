Стал известен характер повреждений севшего на мель контейнеровоза

Севший на мель в Японском море контейнеровоз «Райз шайн» (Rise Shine) получил пробоины. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Имеется информация о том, что судно получило несколько пробоин», — рассказал он. Как сообщил «Известиям» другой информированный источник, у судна повреждено машинное отделение.

Алексей Кравченко также уточнил, что судно ходит под флагом Панамы, экипаж состоит из 14 человек, все они граждане Китая. В районе ЧП сохраняется сильный ветер, высота волн достигает 2,5 м.

Как стало известно «Известиям», в район спасательной операции вылетели два вертолета.

Сигнал с терпящего бедствие у берегок Находки контейнеровоза «Райз шайн» (Rise Shine) поступил во вторник в 06:02 (23:02 мск 8 ноября). Первоначально в аварийно-спасательном подразделении порта Находка сообщили, что судно село на мель и переломилось пополам. На помощь контейнеровозу из Владивостока вышло спасательное судно «Лазурит».

Накануне губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил спасти людей с севшего на мель судна Rise Shine. Также, по его словам, следует разработать план спасательной операции по демонтажу контейнеров, чтобы понять, насколько они опасны для экипажа и окружающей среды.