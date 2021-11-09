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В Госдуме прокомментировали причины лишения пенсии в России

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Чаще всего выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Особенно справок по обучению. У нас на территории Российской Федерации у всех в единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов», — отметила Бессараб в эфире «Дума ТВ».

Эксперт предупредила иностранцев о риске лишиться пенсии в РФ с 2023 года

По ее словам, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом.

Светлана Бессарб также уточнила, когда препятствие для получения пенсии устранено, выплаты возобновляются в кратчайшие сроки.

Ранее пенсионный фонд России (ПФР) перечислил условия для приостановки выплат пенсионерам. Средства могут временно прекратить выплачивать по ряду причин. К примеру, выплаты временно прекращаются, если человек в течение полугода не получал положенные ему деньги. Приостанавливаются на три месяца, если пенсионер вовремя не явился на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.

Кроме того, иностранным пенсионерам и россиянам, решившим постоянно проживать на территории другой страны, стоит обратить внимание на срок действия вида на жительство. Выплата может быть приостановлена, если документ будет просрочен.

Несколькими днями ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что в течение 2022 года реестр будет пополняться данными и систематизироваться. Оперативное обнуление пенсий иностранцам на основании истекшего ВНЖ начнется с января 2023 года.

Как только в реестре будет появляться информация об аннулировании документов, разрешающих нахождение иностранца в России, Пенсионный фонд будет приостанавливать начисление и выплату пенсии с первого числа месяца, следующего за месяцем аннулирования.

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