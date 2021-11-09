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Нотариусы рассказали о востребованности «цифровых» услуг

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Такие нотариальные действия, как «цифровая телепортация» документов, а также передача документов физических и юридических лиц другим лицам, за прошедший период 2021 года, стали пользоваться большим спросом, чем в 2020 году. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила Федеральная нотариальная палата.

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«Цифровая телепортация» — это срочная передача нотариально заверенных документов документов в любой регион России. «Интерес к этому нотариальному действию стабильно год от года возрастает, особенно актуальным оно становится при нынешней сложной эпидемиологической ситуации, когда люди стремятся снизить количество перемещений и контактов», — отметили в организации. Таких нотариальных действий с начала 2021 года и на данный момент совершено уже на 5% больше, чем за весь минувший год — 3,8 млн. А по сравнению с допандемийным 2019 годом «цифровые телепортации» документов стали происходить почти на 53% чаще.

В случае необходимости оперативно передать документ в другой регион нотариус переводит документ в электронный вид, удостоверяет его равнозначность бумажному оригиналу и направляет электронным способом по месту назначения. Если там, куда впоследствии будут предоставляться документы, возможен прием электронных документов, его можно использовать сразу «в цифре». При требовании бумажного документа нотариус в регионе назначения делает обратную процедуру, переводя цифровую копию документа в бумажный вид, удостоверяет его и выдает на руки надлежащему лицу.

Другое «цифровое» действие, передача документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам, продемонстрировало рост, когда многие организации ограничили прием посетителей из-за ограничительных мер, а в качестве альтернативы очному визиту предложили обращение в онлайн-формате, для которого часто требовалась квалифицированная цифровая подпись, которая есть далеко не у всех. Отправка документов электронным способом через нотариуса позволила своевременно исполнять обязательства по предъявлению тех или иных бумаг.

За прошедший период 2021 года за такой возможностью обратились более 145 тыс. человек, что более чем на 21% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. А если сравнивать картину с «допандемийным» 2019 годом, то рост превысил 40%.

6 октября Министерство внутренних дел России утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. В частности несогласный с выездом ребенка за рубеж родитель может указать, запрещает ли он выезд до достижения совершеннолетия, либо отметить конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Отозвать свое несогласие можно в территориальном органе МВД или в другой инстанции, где было подано предыдущее заявление.

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