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Овечкин занял четвертое место по количеству голов за карьеру в НХЛ

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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» В Вашингтоне (США) в середине второй двадцатиминутки регулярного чемпионата НХЛ российский форвард Александр Овечкин забил 741-ю шайбу в НХЛ и тем самым сравнялся с легендарным американским нападающим Бреттом Халлом в списке лучших снайперов лиги. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» переправил шайбу в сетку «Баффало Сэйбрз» — таким образом счет стал 3:1. Ассистировали капитану Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

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Рекорд по забитым шайбам принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).

Ранее, 30 октября, сообщалось, что шайба и голевая передача российского форварда принесли команде «Вашингтон Кэпиталз» победу над «Аризоной Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы были забиты в концовке матча.

До этого, 14 октября, Овечкин вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов в НХЛ, обойдя канадца Марселя Дионна (731).

Всего Овечкин к данному моменту набрал 1340 (741+599) очков в 1209 матчах.

Россиянин выступает в НХЛ с 2005 года. Он капитан «Вашингтона» и самый результативный российский хоккеист в истории НХЛ. В 2018 год он завоевал Кубок Стэнли. В январе 2017-го Овечкина включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю лиги.

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