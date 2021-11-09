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Диетолог рассказала о «мультивитаминной бомбе» для иммунитета

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Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала о полезных для иммунитета свойствах облепихи. По ее словам, ягода содержит больше витамина С, чем в цитрусовых.

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«Эта ягода — мультивитаминная бомба. Содержит витамины А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР. В составе облепихи много каротиноидов и флавонидов, поэтому она отлично укрепляет иммунитет, обладает противоправительным и ранозаживляющим действием», — цитирует диетолога «РИА Новости».

Кроме того, по словам врача, облепиховое масло помогает при заболеваниях кожи, геморрое. А сами ягоды снижают свертываемость крови.

При этом облепиха вызывает аллергические реакции. Ее следует с осторожностью принимать людям с камнями в почках и желчном пузыре, подчеркнула Рыль.

1 ноября врач-диетолог Ульяна Румянцева назвала самые полезные осенние продукты. Из овощей эксперт в первую очередь отметила корнеплоды: свеклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон.

Среди осенних ягод, по словам специалиста, наиболее богаты полезными свойствами для организма калина, клюква, облепиха, хурма, гранат, виноград.

В свою очередь, иммунолог Евгения Паршина порекомендовала замораживать и консервировать растительные продукты осенью, чтобы их можно было употреблять позже и получать необходимые витамины.

Кроме того, специалист призвала не забывать и о других продуктах, необходимых организму. К ним относятся мясо, рыба и молочная продукция, которые оказывают влияние на баланс витаминов.

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