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Брокерская компания Robinhood сообщила об утечке данных 5 млн клиентов

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Американская брокерская организация Robinhood 8 ноября сообщила об инциденте со взломом системы компании и утечкой электронных адресов около 5 млн пользователей. Информация о происшествии, которое произошло еще 3 ноября, опубликована на ее официальном сайте 8 ноября.

«На текущий момент мы понимаем, что неуполномоченная третья сторона получила список адресов электронной почты примерно 5 млн человек и полные имена приблизительно 2 млн человек», — говорится в сообщении.

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Кроме того, предполагается, что была раскрыта дополнительная личная информация, включая имя, дату рождения и почтовый индекс, у примерно 310 человек. Также мошенник смог раскрыть более подробные данные об учетной записи около десяти клиентов.

Отмечается, что злоумышленник во время телефонного разговора с сотрудником организации использовал методы социальной инженерии и получил доступ к ряду систем клиентской поддержки.

При этом компания сообщает, что атака была локализована и злоумышленнику не удалось раскрыть номера социального страхования, номера банковских счетов или дебетовых карт. Утверждается, что в результате инцидента ни один из клиентов не понес финансовых потерь.

О произошедшем было сообщено правоохранительным органам. Расследование инцидента продолжается.

Компания Robinhood была создана в 2013 году. Ее особенностью стало то, что у физлиц не брали комиссию за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, то есть заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.

31 октября сообщалось, что хакеры совершили «виртуальное ограбление» британского ювелирного дома Graff Diamonds и заполучили личные данные всемирно известных личностей, в том числе экс-президента США Дональда Трампа.

На сайтах даркнета киберпреступники разместили 69 тыс. конфиденциальных документов примерно 11 тыс. клиентов ювелирного дома. Среди утекших данных списки клиентов британской компании, счета, квитанции и другие документы. Кроме личных данных Трампа, похищена конфиденциальная информация об американской телеведущей Опре Уинфри, английском футболисте Дэвиде Бекхэме и других знаменитостях.

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