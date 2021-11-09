Прямой эфир
Общество
На севшем на мель контейнеровозе сообщили об угрозе жизни экипажу
Экономика
Биткоин впервые превысил отметку в $67 тыс. и достиг нового максимума
Мир
Саакашвили заявил о своем избиении после госпитализации в тюремную больницу
Наука
Космический корабль Crew Dragon Endeavour приводнился у берегов Флориды
Мир
Киркоров не смог вылететь из Дубая из-за отсутствия теста на COVID-19
Мир
Байден сообщил о выполненном обещании Путину о борьбе с хакерами
Авто
В шиномонтажах Москвы рассказали об очередях на смену резины на зимнюю
Общество
Городские службы заявили о готовности к ухудшению погоды в Москве
Мир
Захарова напомнила Польше о правах человека из-за насилия над мигрантами
Туризм
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

В Белом доме назвали темы переговоров Харрис с Макроном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-президент США Камала Харрис планирует обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы климата, здравоохранения и региональной безопасности. Об этом сказано в ее заявлении, распространенном Белым домом в понедельник, 8 ноября.

Макрон встретился с Байденом в Риме накануне G20

«Я с нетерпением жду возможности обсудить с президентом Макроном нашу совместную работу по таким ключевым направлениям, как климатический кризис, кризис в сфере здравоохранения и региональные проблемы в сфере безопасности», — отметила Камала Харрис.

Кроме того, по ее словам, она намерена обсудить с французским лидером «возможности для сотрудничества в космосе».

Харрис подчеркнула, что отправляется на переговоры во Францию, чтобы «развивать прогресс американской администрации в укреплении отношений с союзниками и партнерами в Европе и во всем мире».

Известно, что в Париже Камала Харрис выступит с речью на четвертом ежегодном Парижском форуме мира, а также примет участие в конференции по Ливии.

Отношения США и Франции обострились после того, как 15 сентября было подписано соглашение о трехстороннем партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности — AUKUS. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал.

В октябре представитель американской администрации высокого ранга по итогам встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона заявил, что Вашингтон и Париж смогли преодолеть кризис в двусторонних отношениях, возникший из-за формирования AUKUS.

По его словам, два месяца до этого стали для Вашингтона и Парижа периодом «тяжелых дискуссий», но уже «нет смысла говорить о том, что в отношениях присутствует какой-то фундаментальный раскол».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021