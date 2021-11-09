В Белом доме назвали темы переговоров Харрис с Макроном

Вице-президент США Камала Харрис планирует обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы климата, здравоохранения и региональной безопасности. Об этом сказано в ее заявлении, распространенном Белым домом в понедельник, 8 ноября.

«Я с нетерпением жду возможности обсудить с президентом Макроном нашу совместную работу по таким ключевым направлениям, как климатический кризис, кризис в сфере здравоохранения и региональные проблемы в сфере безопасности», — отметила Камала Харрис.

Кроме того, по ее словам, она намерена обсудить с французским лидером «возможности для сотрудничества в космосе».

Харрис подчеркнула, что отправляется на переговоры во Францию, чтобы «развивать прогресс американской администрации в укреплении отношений с союзниками и партнерами в Европе и во всем мире».

Известно, что в Париже Камала Харрис выступит с речью на четвертом ежегодном Парижском форуме мира, а также примет участие в конференции по Ливии.

Отношения США и Франции обострились после того, как 15 сентября было подписано соглашение о трехстороннем партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности — AUKUS. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал.

В октябре представитель американской администрации высокого ранга по итогам встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона заявил, что Вашингтон и Париж смогли преодолеть кризис в двусторонних отношениях, возникший из-за формирования AUKUS.

По его словам, два месяца до этого стали для Вашингтона и Парижа периодом «тяжелых дискуссий», но уже «нет смысла говорить о том, что в отношениях присутствует какой-то фундаментальный раскол».