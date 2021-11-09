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В шиномонтажах Москвы рассказали об очередях на смену резины на зимнюю
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В шиномонтажах Москвы рассказали об очередях на смену резины на зимнюю

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Заморозки заставили московских автомобилистов в срочном порядке менять летнюю резину на зимнюю, в автосервисах могут образоваться очереди. Об этом рассказали «Известиям» 8 ноября работники шиномонтажей и водители.

«Сегодня много посетителей — завтра снег ожидают. Машин сорок за день [приехали менять резину]», — рассказал работник одного из шиномонтажей.

По его словам, на каждый автомобиль уходит около получаса. Жители Москвы опасаются, что на въездах в автосервис с приближением морозной погоды образуются пробки.

«Завтра [во вторник] похолодание. Сегодня записался, чтобы завтра в очередях не стоять», — поделился автолюбитель.

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9 ноября в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег, гололедица и усиление ветра, сообщало столичное управление МЧС. Ожидается переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений.

Ранее, 1 ноября, столичная Госавтоинспекция напомнила автовладельцам о необходимости заранее позаботиться о подготовке автомобилей к зимнему сезону. Так в ведомстве рекомендовали перед наступлением устойчивых минусовых значений температуры проверить исправность тормозной системы, а также поменять жидкость стеклоочистителя.

Также необходимо проверить остаточную глубину протектора шин — если она составляет менее 4 мм, то передвигаться на таких покрышках в зимнее время опасно, отметили в ведомстве.

15 октября технический директор сети автосалонов Максим Рязанов сообщил, что готовить машину к зиме необходимо осенью. Самым важным пунктом подготовки является своевременная замена летней резины на зимнюю.

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