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Перевозчиков призвали вернуть деньги за сгоревшие в «ковикулы» билеты

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Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило Минтранс рекомендовать авиакомпаниям вернуть невозвратные билеты детям и сопровождающим их лицам, которые на школьные каникулы спланировали поездки в другие города, где были отменены образовательные и культурные мероприятия. Это следует из обращения председателя ООП и члена Общественной палаты РФ Ильи Зотова министру транспорта Виталию Савельеву (документ есть у «Известий»).

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После объявления о периоде нерабочих дней в октябре-ноябре в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом было отменено множество мероприятий, закрыты кафе и рестораны, учреждения досуга и культуры, а также другие заведения. На это же время выпали школьные каникулы, на которые родители спланировали совместный отдых с детьми и поездки в организованные туры в другие города, купив невозвратные билеты на самолеты и поезда.

«Из-за принятия новых ограничений сложилась непростая ситуация с посещением образовательных и культурных мероприятий детьми в составе организованных групп. Все мероприятия отменились или были перенесены», — указал Илья Зотов в своем обращении.

При этом возврат денег или обмен билетов на другие даты по действующим правилам невозвратных тарифов перевозчиков не предусмотрен. Реализация предложения позволит родителям с детьми перенести свой отдых на другой период, считают в ООП.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детские жалости: перевозчиков призвали вернуть деньги за сгоревшие в «ковикулы» билеты

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