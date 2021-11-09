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Правнук Сталина стал бездомным из-за конфликта с отцом

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Глухонемой правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад стал бездомным из-за конфликта с отцом. Теперь мужчина вынужден ночевать в своем автомобиле, сообщил телеканал «360» в понедельник, 8 ноября.

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Отмечается, что отец алжирец Хосин Бенсаад фактически выгнал Селима Бенсаада на улицу, сменил замки и пытается завладеть квартирой в Москве.

Пресс-атташе правнука Иосифа Сталина Вадим Горжанкин рассказал, что из-за давнего конфликта с родственником Селим не может попасть в ту квартиру, где прописан.

По его словам, «все связано с тем, что идет покушение на его жизнь, угрозы его жизни, и ведется попытка признать недееспособным для того, чтобы завладеть его собственностью».

Горжанкин уточнил, что ситуация обострилась после выхода книги, которую подготовила историк семьи Сталиных Лана Паршина в соавторстве с Селимом Бенсаадом.

Он также подчеркнул, что в данной книге якобы содержится сенсационная информация. В частности, там содержится завещание, которое считается поддельным, которое отец Селима подделал, чтобы завладеть квартирой, а также содержится информация об иконе Сталина, которую также хотел заполучить отец Селима Бенсаада.

В июле этого года Анастасию Белянкину, которая хотела похитить у ветерана и родственника экс-главы СССР Иосифа Сталина Леонида Аллилуева крупную сумму денег, признали виновной в мошенничестве.

Женщина была признана виновной по статье о мошенничестве. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Анастасия получила 3,6 года лишения свободы.

В начале марта Аллилуев также стал жертвой мошенников. Тогда злоумышленники под видом сотрудников банка обманным путем получили от ветерана пароль от его банковского счета и списали 2 млн рублей.

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