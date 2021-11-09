Киркоров не смог вылететь из Дубая из-за отсутствия теста на COVID-19

Российский певец Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин не смогли улететь из Дубая из-за отсутствия ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом исполнитель рассказал 8 ноября на своей странице в Instagram.

«Пропустили школу, но у нас уважительная причина. Нас вчера не посадили на рейс, потому что у нас не было ПЦР-теста», — пояснил певец.

Киркоров также рассказал, на этот раз они покидают Объединенные арабские Эмираты (ОАЭ) через Абу-Даби. По словам певца, там действуют другие правила на выезд из страны.

7 ноября Киркоров с семьей собирался вернуться в Россию после выступления в ОАЭ на фестивале PaRus. Однако, как оказалось, у пассажиров вылетавшей в РФ авиакомпании должен был быть на руках тест на COVID-19. Его у российского исполнителя не оказалось.

По словам артиста, в сложившейся ситуации виноват туроператор, который якобы ввел его в заблуждение, сообщив, что ПЦР-тесты не понадобятся. В качестве извинений звезде и его семье предоставили виллу на сутки.

30 октября американский певец Джон Бон Джови узнал, что у него выявлен коронавирус, прямо перед началом концерта в Майами-Бич (штат Флорида). В итоге выступление его группы прошло без него.