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В Госдуме назвали основную причину приостановки ПФР выплаты пенсии

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Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в большинстве случаев выплата пенсии Пенсионным фондом приостанавливается из-за несоответствия справок. Об этом она сообщила 8 ноября «Думе ТВ».

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По словам депутата, чаще всего в стране временно прекращают выплаты гражданам старше 18 лет при потере кормильца, которые в срок не предоставили справки об учебе по очной форме.

В частности, трудности в процессе назначения пенсии возникают из-за того, что иностранные образовательные организации не приняли единую форму документов об обучении.

«У нас на территории Российской Федерации у всех в единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов. А вот, к сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом», — сказала Бессараб.

Ранее Пенсионный фонд России назвал условия, которые могут повлечь за собой приостановку выплат.

Так, временно остановить выплату могут, если пенсионер в течение полугода не получал положенные ему деньги. Также возможна заморозка выплат на три месяца, если инвалид не явился на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.

Иностранным пенсионерам и россиянам, решившим постоянно проживать на территории другой страны, стоит обратить внимание на срок действия вида на жительство. Выплата может быть приостановлена, если документ будет просрочен.

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