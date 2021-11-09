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Байден сообщил о выполненном обещании Путину о борьбе с хакерами

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Президент США Джо Байден заявил 8 ноября, что выполнил данное российскому лидеру Владимиру Путину обещание ловить хакеров по всему миру.

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«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

По его словам, Штаты используют все возможности федерального правительства, чтобы помешать «злонамеренной киберактивности и преступникам», чтобы укрепить защиту в США и «бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа».

Президент США также отметил, что необходимо еще очень много сделать в данном направлении. По словам Байдена, Штаты предприняли важные шаги для укрепления соответствующей инфраструктуры.

Ранее 8 ноября в США 22-летнему украинцу Ярославу Васинскому и 28-летнему россиянину Евгению Полянину предъявили обвинения в использовании программ-вымогателей Sodinokibi и REvil для атак на предприятия и государственные учреждения в Соединенных Штатах, в том числе для атаки в июле 2021 года на Kaseya.

Согласно обвинительному заключению, Васинский и Полянин получили доступ к внутренним компьютерным сетям нескольких компаний-жертв и использовали программы-вымогатели Sodinokibi и REvil для шифрования данных на компьютерах компаний-жертв. В результате киберпреступлений организация REvil получила более $200 млн в криптовалюте.

8 октября польские власти взяли Васинского под стражу в Польше, где он до сих пор находится на рассмотрении по делу о его экстрадиции в США. Из сообщения на сайте Федерального бюро расследований Соединенных Штатов следует, что Полянин может находиться в Барнауле.

4 ноября Государственный департамент США объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию о местонахождении лидеров хакерской группы DarkSide.

Кроме этой награды, Госдепартамент предлагает вознаграждение до $5 млн за информацию, которая поможет арестовать в любой стране тех, кто временно примкнул к хакерам или помог в каком-либо преступном акте DarkSide.

Группа хакеров DarkSide была ответственна за инцидент с компанией Colonial Pipeline в мае 2021 года, что привело к временному закрытию трубопровода, по которому транспортируется 45% топлива, используемого на Восточном побережье Соединенных Штатов.

Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате была приостановлена работа крупного трубопровода. Американские СМИ заявляли о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. Однако Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер сообщила, что атаку осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая заявлял, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.

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