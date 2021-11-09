Кремль заявил об отсутствии данных о встрече Путина и Байдена до конца года

Наряду с Белым домом Кремль не располагает информацией по поводу возможной встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина до конца 2021 года. Об этом сообщил 8 ноября «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года», — сказал он.

В среду, 20 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла о том, что встреча президента России и лидера Соединенных Штатов до конца 2021 года находится под вопросом. Она также добавила, что Байден вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласия, и различия.

13 октября Владимир Путин назвал отношения с американским коллегой рабочими и устойчивыми. А Дмитрий Песков указал на то, что в двусторонних отношениях РФ и США «слишком большие авгиевы конюшни, чтобы их можно было сразу разгрести».

16 июня в Женеве состоялись переговоры двух лидеров. Байден отметил, что они прошли в доброй и позитивной атмосфере. В то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке» и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.