Прямой эфир
Мир
Саакашвили оскорбил медработников тюремной больницы
Мир
Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине
Общество
Городские службы заявили о готовности к ухудшению погоды в Москве
Мир
Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией с 9 ноября
Общество
Минтранс предупредил о мокром снеге и гололедице в Подмосковье
Мир
Мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
Авто
В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов адвоката Сафронова
Мир
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Хомс
Мир
Трамп не исключил участие в выборах президента США в 2024 году

Кремль заявил об отсутствии данных о встрече Путина и Байдена до конца года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наряду с Белым домом Кремль не располагает информацией по поводу возможной встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина до конца 2021 года. Об этом сообщил 8 ноября «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позитивная эволюция в отношениях РФ и США стала бы прекрасным итогом»
Экс-советник Буша-младшего, директор Kissinger Associates Томас Грэм — о перспективах российско-американского взаимодействия при Байдене и уходе Штатов из Афганистана

«Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года», — сказал он.

В среду, 20 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла о том, что встреча президента России и лидера Соединенных Штатов до конца 2021 года находится под вопросом. Она также добавила, что Байден вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласия, и различия.

13 октября Владимир Путин назвал отношения с американским коллегой рабочими и устойчивыми. А Дмитрий Песков указал на то, что в двусторонних отношениях РФ и США «слишком большие авгиевы конюшни, чтобы их можно было сразу разгрести».

16 июня в Женеве состоялись переговоры двух лидеров. Байден отметил, что они прошли в доброй и позитивной атмосфере. В то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке» и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021