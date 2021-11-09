Захарова напомнила Польше о правах человека из-за насилия над мигрантами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, напомнила о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека. Об этом она написала 8 ноября в своем Telegram-канале.

«Смотрю видео, на котором польские силовики распыляют в лицо прорывающимся через белорусско-польскую границу иракским мигрантам какую-то химическую отраву, и думаю о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека», — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС согласовать расширенный список санкций против властей Белоруссии из-за ситуации на границе с Польшей. Как она отметила, республика должна перестать подвергать опасности жизнь людей, так как «использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо».

Пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом. Пограничный комитет Белоруссии, в свою очередь, не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

Ранее сообщалось, что мигранты, которые пытаются прорваться в Польшу со стороны Белоруссии, разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница, недалеко от пограничного КПП.

О том, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей, сообщил пограничный комитет Белоруссии. При этом отмечалось, что пограничники принимают все меры, чтобы обеспечить сообщение между странами, а также безопасность людей, двигающихся вдоль дороги.

Польская Gazeta.pl объяснила давку и волнения тем, что у мигрантов якобы нет возможности отправиться на официальный пограничный переход в Кузнице, куда они намеревались попасть.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

При этом президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе страны.

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые принимают все необходимые меры для стабилизации ситуации.