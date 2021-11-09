На Украине предложили взыскать компенсацию у Германии за СП-2

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Германия должна заплатить Киеву за запуск «Северного потока – 2», помогая развитию зеленой энергетики.

«Их надо взять за ворот и сказать: «Немцы, а теперь приходите — это теперь ваша ответственность — и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой», — рассказал Климкин в интервью политологу Юрию Романенко.

Климкин также отметил, что «каждый должен платить по счетам», поэтому лучшее, что может сделать Киев, — «грохнуть немцев» за газопровод.

Экс-министр предложил организовать строительство комплекса «чистой» энергетики в рамках «общего украино-германского менеджмента», где Киев занимается вкладыванием денег, а Берлин должен контролировать, чтобы всё не разворовали.

18 октября «Нафтогаз Украины» попросил Федеральное сетевое агентство Германии о привлечении страны к процедуре сертификации газопровода «Северный поток – 2». В компании заявили, что Украина по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода.

8 ноября немецкий регулятор подтвердил подачу заявки, отметив, что пока не приняли решения касаемо привлечения Киева к данному процессу.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.