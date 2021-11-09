Прямой эфир
Мир
Саакашвили оскорбил медработников тюремной больницы
Мир
Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине
Общество
Городские службы заявили о готовности к ухудшению погоды в Москве
Мир
Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией с 9 ноября
Общество
Минтранс предупредил о мокром снеге и гололедице в Подмосковье
Мир
Мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
Авто
В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов адвоката Сафронова
Мир
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Хомс
Мир
Трамп не исключил участие в выборах президента США в 2024 году

На Украине предложили взыскать компенсацию у Германии за СП-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Германия должна заплатить Киеву за запуск «Северного потока – 2», помогая развитию зеленой энергетики.

Сроки данности: каковы шансы на ввод в эксплуатацию СП-2 в январе 2022 года
Кто в этом заинтересован, а кто не очень

«Их надо взять за ворот и сказать: «Немцы, а теперь приходите — это теперь ваша ответственность — и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой», — рассказал Климкин в интервью политологу Юрию Романенко.

Климкин также отметил, что «каждый должен платить по счетам», поэтому лучшее, что может сделать Киев, — «грохнуть немцев» за газопровод.

Экс-министр предложил организовать строительство комплекса «чистой» энергетики в рамках «общего украино-германского менеджмента», где Киев занимается вкладыванием денег, а Берлин должен контролировать, чтобы всё не разворовали.

18 октября «Нафтогаз Украины» попросил Федеральное сетевое агентство Германии о привлечении страны к процедуре сертификации газопровода «Северный поток – 2». В компании заявили, что Украина по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода.

8 ноября немецкий регулятор подтвердил подачу заявки, отметив, что пока не приняли решения касаемо привлечения Киева к данному процессу.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021