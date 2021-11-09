Аспиранта биофака МГУ и девушку нашли мертвыми в Москве

В Москве нашли мертвыми аспиранта биологического факультета МГУ и девушку. Предположительно, молодые люди покончили жизнь самоубийством, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что тела обнаружили в квартире на Большой Академической улице.

«В квартире дома на Большой Академической на кровати были обнаружены два трупа — молодого человека 1998 года рождения, уроженца Казани, и девушки 2001 года рождения, уроженки Омска», — передает агентство слова источника.

По словам собеседника «РИА Новости», накануне произошедшего в полицию обратился отец погибшего. Он испугался сообщения сына, в котором тот написал о своем решении «не продолжать жить».

Как следует из материала, молодой человек был аспирантом биологического факультета МГУ, работал преподавателем.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 22 сентября, в частном доме Новой Москвы обнаружили два тела с огнестрельными ранениями, погибшие были матерью и сыном. По предварительным данным, мужчина, находившийся в депрессивном состоянии, убил свою мать, после чего покончил жизнь самоубийством.

8 июня сообщалось, что в общежитии Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова был обнаружен труп 26-летнего слушателя курса по подготовке кадров для зарубежных стран. В убийстве подозревают студентку, проходившую обучение на одном курсе с погибшим, предполагаемой причиной назвали конфликт на почве личных отношений.