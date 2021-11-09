Коммунальная авария в Мытищах оставила 11 домов без воды

В подмосковных Мытищах из-за затопления подвалов 11 домов остались без воды и еще один — без электричества. Об этом сообщил 8 ноября РЕН ТВ глава городского округа Виктор Азаров.

Накануне во дворе жилого дома образовался провал — лопнули трубы, вода затопила окрестности и подходы к зданию, потоки начали заливать подвал, где находится электрощитовая.

По словам Азарова, коммунальщики откачивают воду.

«Это аварийная ситуация, но ничего серьезного. Жители получат и воду, и электричество. Воду уже подвезли на всякий случай, если будет необходимость. Сейчас 11 домов без воды, еще один без света», — сказал он.

Устранение неполадок займет четыре часа, добавил Азаров.

Ранее 8 ноября власти Омска опровергли укладку асфальта на лед. В «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства» заявили, что вопреки сообщениям местных жителей укладка асфальтобетонной смеси проводилась на асфальт, предварительно очищенный ото льда и талой воды.