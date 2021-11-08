Комплекс для занятий боксом и кикбоксингом появится в Якутске

Здание бывшей котельной «Промкомлекс» на улице Билибина в Якутске будет переоборудовано в детско-юношеский спортивный комплекс для занятий боксом и кикбоксингом. Соответствующее поручение дал глава города Евгений Григорьев после осмотра здания котельной.

Он отметил, что жители Сайсарского округа остро нуждаются в социальных, спортивных объектах, передает ИА SakhaNews.

«Для решения этой задачи решили провести капитальный ремонт и переоборудовать здание бывшей котельной в Академию бокса и кикбоксинга. Почему академия? Потому что объект имеет огромную площадь — 1200 кв. м, построен с соблюдением всех нормативов строительства. Если сделаем спортивный объект, то аналогов не будет в республике. Это будет большим вкладом в развитие бокса и кикбоксинга», — сказал Евгений Григорьев.