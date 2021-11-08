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Новый детский сад готовят к открытию в Хабаровском крае

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Готовность детского сада в селе Мирное Хабаровского района Хабаровского края к приему детей проверил глава региона Михаил Дегтярёв. Стройку дошкольного учреждения на 110 мест удалось завершить за 1,5 года.

«С его открытием мы обеспечим качественное дошкольное образование всем детям, которые здесь живут», — рассказал Дегтярёв.

Как передает Transsibinfo.com, специалисты готовят документы для ввода нового детсада в эксплуатацию, а министерство образования и науки организует закупку игрового оборудования. К весне следующего года новое здание примет первых воспитанников.

В муниципальных образовательных учреждениях Хабаровского края продолжаются кровельные работы. Речь идет о школе № 2 города Вяземский, о школе в поселке Лазарев Николаевского района и дошкольной группе школы села Красицкое Вяземского района. Запланировано проведение ремонта кровель детских садов № 47, 48, 38 в поселке Эльбан Амурского района. Всего в 2021 году на эти цели выделено около 120 млн рублей. В плане было 10 образовательных учреждений.

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