Еще три улицы планируют капитально обновить в Орле

В Орле планируют провести капитальный ремонт улиц Пушкина, Гостиной и Карачевской. Власти объявили о поиске подрядчика, который выполнит проектно-изыскательные работы.

Как рассказал начальник управления капстроительства Орла Дмитрий Кузнецов, проект должен включать ремонт покрытия проезжей части и тротуаров, восстановление системы ливневой канализации, а также замену бортового камня, трамвайных путей и систем наружного освещения.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 12,85 млн рублей. Ему необходимо выполнить проектно-изыскательные работы до 30 ноября 2022 года, пишет InfoOrel.ru.

Детали предстоящего обновления будут обозначены более конкретно после подготовки проектной документации.