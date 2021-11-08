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Благоустройство набережной на Второй речке продолжится во Владивостоке

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Первый этап благоустройства набережной на Второй речке завершился во Владивостоке. На пляже обустроили деревянные скамейки-лежаки, сделали бетонную пешеходную дорожку, установили тренажеры, фонари и малые архитектурные формы.

Проект создавался с учётом истории микрорайона. Мэрия провела опрос, который выяснил: горожане хотят, чтобы здесь была зона отдыха, но без шума. Исходя из этого, территорию разделили на несколько функциональных зон, включив парковку, дорожки для бегунов и велосипедистов, пляж и спортивную зону. В 2022 году работы будут продолжены, пишет Vostokmedia.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» новую жизнь обретут шесть общественных пространств Владивостока. Общественная территория на сопке Бурачка и прогулочная зона на улице Тунгусской уже открыты. В ближайшее время работы будут завершены в сквере Комсомольцев и Матросском сквере.

Напомним, во Владивостоке продолжается капитальный ремонт Покровского парка. Завершить все работы подрядчик планирует до конца года. На территории установят лавочки и урны, смонтируют новую детскую площадку, обустроят место для игры в шахматы. Как рассказали ранее в дирекции общественных пространств горадминистрации, главная задача — сохранить исторический облик парка. Концепция благоустройства предусматривает сохранение существующего плана размещения дорожек и малых архитектурных форм. Лавочки, урны и столбы освещения при этом будут выполнены в традиционном классическом стиле. Их восстановили по образцам тех объектов, которые находились в парке в 50-е годы XX века.

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