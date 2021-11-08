Готовность пешеходных переходов на дороге к аэропорту Казани достигла 45%

Строительство двух подземных пешеходных переходов на подъездной дороге к аэропорту Казани завершено на 45%. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Один из переходов строится между селами Большие и Малые Кабаны, второй – около разворотной эстакады в районе примыкания на международный выставочный комплекс Kazan Expo. Длина каждого сооружения составит 49 м, ширина – 3 м, высота 2,3 м, пишет ИА «Татар-информ».

Устройство основных элементов перехода между селами уже завершено. Техническая готовность сооружения достигла 80%. Весной 2022 года планируется начать отделочные работы. Строительство перехода в районе примыкания на Kazan Expo завершено на 25%. Таким образом общая готовность объектов составила 45%.

Строительство ведется в рамках реконструкции автодороги к международному аэропорту Казань. Ранее сообщалось, что завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.